UEFA toplantısı sonrası son dakika! Tüm organizasyonlar ertelendi

Avrupa futbolunun patronu UEFA, bir kez daha kendisine bağlı 55 ülke federasyonu temsilcileri ve paydaşlarıyla bugün öğlen saatlerinde video konferans üzerinden toplantı yaptı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in önderlik ettiği görüşmede 2 hafta önceki toplantıdan sonra yaşanan gelişmeler, yerel liglerin başlangıç tarihleri, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde sezonun kalan karşılaşmaları, milli maçlar, oyuncu sözleşmeleri ve transfer dönemleri masaya yatırıldı.

Bilindiği gibi UEFA, hem maç tarihleri hem de gündemdeki diğer konuların çözümü için iki çalışma grubu oluşturmuştu. Bu grupların yaptıkları çalışmaları da federasyonlarla paylaşacağı ve ortak bir yol haritası çizileceği bildirilmişti.

UEFA'dan flaş kararlar! Açıklama geldi

UEFA’dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, haziranda oynanması planlanan tüm kadın ve erkek milli takım maçlarının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçları ve 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nin de bu kapsamda ertelendiği bildirildi.

Hazırlık maçları dahil UEFA organizasyonu kapsamındaki bütün maçların ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiş sayılacağı ifade edildi.

Mayıs ve temmuz aylarındaki 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası ve 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamındaki maçların iptal edildiği, 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası maçları ile nisandaki Futsal Şampiyonlar Ligi maçlarının da ertelendiği belirtildi.

2020-2021 sezonundaki kulüp organizasyonlarına kayıt için belirlenen tarihlerin de ertelendiği kaydedildi.

Ayrıca, coronavirüsün oluşturduğu belirsizlik ortamı nedeniyle, 2020-2021 sezonu için belirlenen lisanslama ve kulüplerin finans durumlarına yönelik değerlendirme tarihlerinin de askıya alındığı belirtildi.

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