Avrupa futbolunun patronu UEFA, bir kez daha kendisine bağlı 55 ülke federasyonu temsilcileri ve paydaşlarıyla bugün öğlen saatlerinde video konferans üzerinden toplantı yapacak. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in önderlik edeceği görüşmede 2 hafta önceki toplantıdan sonra yaşanan gelişmeler, yerel liglerin başlangıç tarihleri, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde sezonun kalan karşılaşmaları, milli maçlar, oyuncu sözleşmeleri ve transfer dönemleri masaya yatırılacak.

Bilindiği gibi UEFA, hem maç tarihleri hem de gündemdeki diğer konuların çözümü için iki çalışma grubu oluşturmuştu. Bu grupların yaptıkları çalışmaları da federasyonlarla paylaşacağı ve ortak bir yol haritası çizileceği bildirildi.

FANATİK’in geçtiğimiz günlerde Orhan Yıldırım imzalı çıkan özel haberinde, liglerin Ağustos ayında kaldığı yerden devam edeceği ve uluslararası takvimin de değişeceği bilgisine ulaşılmıştı.