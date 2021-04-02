UEFA tıbbi danışmanı Daniel Koch, Alman basını Sportschau'ya Avrupa Şampiyonası'nın seyircili olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının seyircili oynanabileceğine güvendiğini belirten Koch, ancak buna rağmen ev sahibi ülkeler arasında değişik uygulamalar olabileceğini dile getirdi.

28 Ocak'tan bu yana UEFA'ya tıp danışmanı olarak yardım eden İsviçreli doktor, "Muhtemelen sınırlı da olsa, seyircinin olduğu tüm ülkelerde gerçekleşmesi çok muhtemeldir. Riskli bir durum ama seyircili oynatma kararı alan ülkeler bu sorumluluğu üstleniyor" dedi.

"7 Nisan'a kadar süreleri var"

Avrupa Şampiyonası 11 Haziran - 11 Temmuz tarihleri ​​arasında on iki farklı şehirde planlanıyor. Hangi mekanların fiilen kullanılacağına dair bir karar Nisan ayının başında verilecek. Şehirlerin planlarını UEFA'ya bildirmek için 7 Nisan'a kadar süreleri var. Koch bu konuda, "Haziran ve Temmuz aylarında Avrupa genelinde seyircilerle oyunlara ev sahipliği yapmanın mümkün olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Aşılama konusu

Aşı konusuna da değinen UEFA tıbbi danışmanı, "Aşılama her zaman bir seçenektir, ancak bunun Haziran ayında EURO için yeterli olup olmayacağı, bu muhtemelen biraz erken çünkü pek çoğu henüz aşılanmadı. Şu anda önemli olan nokta gezilerle bağlantılı olandır. Bugünlerde birden bir yere gitmek için öncesinde test etmeniz gerekiyor" dedi.

Riskli şehirler var

Avrupa Şampiyonası; Londra, Roma, Münih, Bakü, St. Petersburg, Budapeşte, Bükreş, Amsterdam, Glasgow, Dublin, B,lbao ve Kopenhag olamak üzere 12 şehirde düzenlenecek. Salgın nedeniyle Bilbao, Dublin, Glasgow ve Bakü, son zamanlarda programdan çıkarılabilecek şehirler olarak görülüyor.