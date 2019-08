Roberto Rosetti: Son derece iyi, teknik ve fiziksel olarak güçlü hakemlerde karar kıldık

İki İngiliz ekibi Liverpool ve Chelsea’nin karşı karşıya geleceği maç öncesinde UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmada düdük çalacak ilk kadın hakem olan Stephanie Frappart, yardımcıları Manuela Nicolosi, Michelle O'Neill ve 4’üncü hakem Cüneyt Çakır basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda ilk olarak söz alan Roberto Rosetti, “Bu önemli bir an. İletişim futbolun çok önemli bir boyutu. Sizlere yarın ki hakemleri tanıtacağım. Avrupa’daki en iyi hakemlerden bir tanesi Cüneyt Çakır. İrlanda’dan Michelle O’Neill, İtalya’dan Manuela Nicolosi ve finalin baş Hakemi Stephanie Frappart. Böyle bir fikrimiz daha önce vardı. Hakemler kurulundaki meslektaşlarımla bunun için konuştuk, bu fikri aramızda tartıştık. Bu şekilde bir karar aldık. İşlerinde son derece iyi, teknik ve fiziksel olarak güçlü hakemlerde karar kıldık. Stephanie, dün çok koştu. Erkeklerin geçtiği bir testten geçti. Stephanie, binlerce kadına ilham verebilir. Bu da UEFA için çok önemli bir boyut” ifadelerini kullandı.

STEPHANIE FRAPPART: KENDİMİZİ HAZIR HİSSEDİYORUZ

Yarın oynanacak mücadele için hazır olduklarını ifade eden Stephanie Frappart, “Bu maçtan korkmuyoruz. Bu maç ve diğer zamanlarda tüm maçlar için hazırız” dedi. Bu maça atandıktan sonra hayatında bazı değişikliklerin olduğunu söyleyen Frappart, “Tabii ki hayatım değişti. Dünyada çok popülerim aslında. Fransa’da da ligde görev yapıyorum. Duygularımı, stratejilerimi, nasıl yönetmem gerektiğini biliyorum. Bu benim için ilk görevlendirme değil. Bunun anlamının farkındayım” şeklinde konuştu.

“KADIN YA DA ERKEK FARK ETMİYOR, FUTBOL AYNI FUTBOL”

Kadınlar ya da erkekler arasında oynanan maçların farklı olmadığını belirten Frappart, “Aslında çok fazla zorluk yok. Futbol aynı futbol, sadece kadınlar ve erkekler farklı oynuyor. Kadınlar ver erkekler arasında bir maç olmuyor. Dolayısıyla kadın maçı da olsa erkek maçı da olsa aynı şekilde yönetiyoruz. Taktiksel olarak erkeklerle aynı olduğumuzu kanıtlamış bulunuyoruz. Dolayısıyla benim için yarın hiçbir şey değişmeyecek” diye konuştu.

CÜNEYT ÇAKIR: “YARIN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

İstanbul’un çok güzel bir şehir olduğunu ve misafirleri ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu ifade eden Cüneyt Çakır, “Güzel bir şehir. Bu maçta sizi burada ağırlamaktan dolayı büyük onur duyuyorum. Bu maç için ilk görevlendirme yapılan hakem ben oldum. Bu da benim için büyük onur. Sayın Ceferin ve Rosetti’ye bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Çok üst seviyede çalışıyoruz. Yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

“BİZİM İÇİN KADIN VE ERKEK HAKEM ARASINDA FARK YOKTUR”

Kadın ve erkek hakemler arasındaki bir fark olmadığına dikkat çeken Çakır şöyle konuştu: “Bizim için kadın ve erkek hakem arasında fark yoktur. Biz sahaya çıktığımız zaman adımız hakemdir. Kadın ya da erkek değil. Rosetti ve ekibiyle hazırlık kampını gerçekleştirdik. Aynı hazırlığı yapıp, aynı testlerden geçtik. Hiçbir fark yok. Sahaya çıktığımız zaman cinsiyet yoktur. Ben Frappart ve ekibiyle olimpiyatlarda birlikteydim. Turnuvanın başından sonuna kadar antrenmanları birlikte yaptık. Samimi olarak söylüyorum. Çok cesurlar, cesaretliler. Zor bir kararı verirken tereddüt etmiyorlar. Bunu da yarın göreceksiniz.”



