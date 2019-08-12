Tottenham’ı devirerek Şampiyonlar Ligi’ni müzesine götüren Liverpool ile Arsenal’i yenerek Avrupa Ligi’nde mutlu sona ulaşan Chelsea, Çarşamba günü UEFA Süper Kupa Finali’nde İstanbul’da karşı karşıya gelecek. İki ekibin dev mücadelesindeki ilk düdük ise Beşiktaş’ın mabedi Vodafone Park’ta çalacak. Dev final öncesinde tüm hazırlıklar tamamlanırken, ülkemiz de bu karşılaşmadan payını fazlasıyla alacak. Avrupa’nın en büyük takımının belli olacağı kritik gecede Türkiye de büyük bir kazanç elde edecek.

Geçmişte olduğu gibi

İngiltere’den gelerek karşılaşmayı yerinde takip etme fırsatına erişecek olan futbolseverlerin, birçok yerde harcama yapması bekleniyor. Bu doğrultuda uçak, bilet, konaklama ve ulaşım gibi masraflar baz alındığında Türkiye’nin kasası dolacak. Daha önceki yıllarda gerçekleştirilen Süper Kupa organizasyonlarına bakıldığında ülkemize girmesi beklenen paranın ise 113 milyon Euro’yu (700 milyon TL) bulması bekleniyor.

Mertcan Polat