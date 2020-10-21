UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya çıkarıyor

UEFA, 2024-2015 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ni 36 takıma oynatmayı planlıyor.

21 Ekim 2020, Çarşamba 18:40 Son Güncelleme:
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UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya çıkarıyor

UEFA'Şampiyonlar Ligi konusunda radikal kararlar almayı tartışmaya başladı. Son dönemde çok tartışılan konulardan biri olan takım sayısının artırılması bekleniyor. İngiliz medyasından The Telegraph'ın haberine göre; 32 takımlı formatın ilk etapta 36'ya çıkarılması planlanıyor ancak plan henüz karar aşamasına ulaşmadı bile... Eğer böyle bir karar çıkarsa en erken 2024/2025 sezonundan itibaren uygulanabileceği yazıldı.

Habere göre; 6'şar takımdan kurulacak 6 gruplu ve gruplarda ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi 4 grup 3.sünün de bir üst tura yükseltileceği bir şema tartışılıyor. Her takım deplasmanlı şekilde birbirleriyle 2 maç yapacak. 


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