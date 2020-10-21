UEFA'Şampiyonlar Ligi konusunda radikal kararlar almayı tartışmaya başladı. Son dönemde çok tartışılan konulardan biri olan takım sayısının artırılması bekleniyor. İngiliz medyasından The Telegraph'ın haberine göre; 32 takımlı formatın ilk etapta 36'ya çıkarılması planlanıyor ancak plan henüz karar aşamasına ulaşmadı bile... Eğer böyle bir karar çıkarsa en erken 2024/2025 sezonundan itibaren uygulanabileceği yazıldı.

Habere göre; 6'şar takımdan kurulacak 6 gruplu ve gruplarda ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi 4 grup 3.sünün de bir üst tura yükseltileceği bir şema tartışılıyor. Her takım deplasmanlı şekilde birbirleriyle 2 maç yapacak.







