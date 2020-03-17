UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı!

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını korona virüs tehdidi geçene kadar askıya aldı.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) geleceğine ilişkin karar almak amacıyla üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, 17 Mart Salı günü video konferansa çağırmıştı.

Marca'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi finali 27 Haziran'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Finali ise 24 Haziran'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ertelenen maçlar

Juventus - Lyon

Manchester City - Real Madrid

Barcelona - Napoli

Bayern Münih - Chelsea

UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen maçlar

Bayer Leverkusen - Rangers

Getafe - Inter (ilk maç da ertelendi)

Shakhtar Donetsk - Wolfsburg

Wolverhampton - Olympiakos

Basel - Frankfurt

Kopenhag - Başakşehir

Manchester United - LASK Linz

Roma - Sevilla (ilk maç da ertelendi)