UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı!

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını korona virüs tehdidi geçene kadar askıya aldı.
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) geleceğine ilişkin karar almak amacıyla üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, 17 Mart Salı günü video konferansa çağırmıştı.
Marca'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi finali 27 Haziran'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Finali ise 24 Haziran'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ertelenen maçlar
Juventus - Lyon
Manchester City - Real Madrid
Barcelona - Napoli
Bayern Münih - Chelsea
UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen maçlar
Bayer Leverkusen - Rangers
Getafe - Inter (ilk maç da ertelendi)
Shakhtar Donetsk - Wolfsburg
Wolverhampton - Olympiakos
Basel - Frankfurt
Kopenhag - Başakşehir
Manchester United - LASK Linz
Roma - Sevilla (ilk maç da ertelendi)