İki İngiliz takımın Şampiyonlar Ligi finaline kalması ve İngiliz hükümetinin Türkiye'ye seyahat konusunda aldığı kararların ardından UEFA harekete geçmişti. Finalin belirli sayıda seyirci ile oynatmak istenmesi ayrıca Türkiye'ye gelecek oyuncuların alınan kararlar gereği 10 günlük karantina sürecinin olması ve Euro 2020'de forma giyme durumlarını etkilemesi göz önünde bulunduruldu.

Finali adresi yine Portekiz

UEFA son olarak İngilizler tarafından Green Zone olarak adlandırılan bölgelerden Porto'da finalin oynanmasına karar verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs akşamı Porto'nun Dragao Stadı'ndan oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finali geçen sezon da Portekiz'in Lizbon kentindeki Estadio da Luz'da oynanmıştı.





UEFA'nın TFF'ye teklifinde şunlar yer almıştı:

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanması ya da sonraki sezon aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te finalinin İstanbul'da oynanması teklif edilmişti. Önümüzdeki sezon Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanacak finalin alınma ihtimalinin yüksek olduğu, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda takvim değişikliği nedeniyle St. Petersburg'a fazla maç verildiği aktarıldı.

Bir başka madde de ise, UEFA Alt Yaş kategorilerine ait bir turnuvanın tamamen ülkemizde yapılması teklif edilmişti. U21, U19, U17 turnuvalarından birinin gelecek yıllarda Türkiye'de yapılması gündeme gelmişti.