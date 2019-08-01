UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 5 takım tur atladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu rövanşında 5 maç oynandı.

Sırbistan’ın Kızılyıldız, Slovenya’nın Maribor, Azerbaycan’ın Karabağ, Norveç’in Rosenborg ve Danimarka’nın Kopenhag takımları 3. eleme turuna çıktı.

Bu turda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

HJK Helsinki (Finlandiya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2, 2-1

AIK (İsveç) - Maribor (Slovenya): 1-2, 3-2

Karabağ (Azerbaycan) - Dundalk (İrlanda) : 1-1, 3-0

Rosenborg (Norveç) - BATE Borisov (Belarus) : 1-2, 2-0

Kopenhag (Danimarka) - The New Saints (Galler): 2-0, 1-0