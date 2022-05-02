UEFA İcra Komitesi, 28 Şubat 2022'de tüm Rus temsilci takımlarının ve kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA müsabakalarına katılımını askıya alma kararını uzattı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Rus kulüplerinin, 2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Gençlik Ligi'nde yer alamayacağı duyuruldu.

Trabzonspor play-off turundan dahil olacak

Rus kulüplerinin 2022-23 sezonunda da Avrupa kupalarından men edilmesinin ardından Türkiye'den Avrupa'ya gidecek takımlar da etkileniyor. Bu karar, 2022-23 sezonu için UEFA Ülke Sıralaması’nda 13. Türkiye’nin, 12. sıraya yükselmesini sağladı. Böylece Süper Lig ’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım sürecine 3. ön eleme yerine Play-Off’tan katılacak; yani iki yerine tek ön eleme oynayacak.

EURO 2028 ve 2032 başvuruları reddedildi

Rusya'nın ayrıca EURO 2028 ve EURO 2032'yi düzenlemek için UEFA'ya yaptığı ev sahipliği başvurusu da kabul edilmedi. Bilindiği üzere ülkemiz de Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmuştu



