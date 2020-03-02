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UEFA, organizasyonların yapılacağı statları açıkladı

UEFA; 2022'de oynanacak Avrupa Ligi finali, Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ile 2023'te oynanacak Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali'nin statlarını açıkladı.

02 Mart 2020, Pazartesi 17:03 Son Güncelleme:
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UEFA, organizasyonların yapılacağı statları açıkladı

UEFA; 2022'de oynanacak Avrupa Ligi finali, Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ile 2023'te oynanacak Süper Kupa ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali'nin statlarını açıkladı.

UEFA'nın bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlara göre, bu finallerin oynanacağı statlar şu şekilde:

- UEFA Avrupa Ligi 2022: Puskas Arena - Budapeşte/Macaristan

- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2022: Juventus Stadyumu - Torino/İtalya

- UEFA Süper Kupa 2022: Helsinki Olimpiyat Stadyumu - Helsinki/Finlandiya

- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2023: PSV Stadyumu - Eindhoven/Hollanda

- UEFA Süper Kupa 2023: Kazan Arena - Kazan/Rusya


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