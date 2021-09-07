UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe , UEFA'nın deplasman tribününe yüzde 5'lik seyirci alınacağı kararını açıklamasının ardından sarı lacivertli taraflara bilgilendirme mesajı yayınladı.

İşte Fenerbahçe'nin bu karar sonrasında internet sitesinden taraftarlara yaptığı o uyarı:

UEFA'nın aldığı kararla; taraftarlarımızın UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele edecek Futbol A Takımımızın, Yunanistan dışındaki deplasman maçlarına gidebilme imkanı doğmuştur.

Kulübümüz, bu konuda görüşme ve çalışmalarını yapmaktadır; önümüzdeki dönemde bu doğrultuda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Taraftarımızdan ricamız, Almanya ve Belçika'daki deplasman maçlarımıza dair yapacakları seyahat planlamaları için Kulübümüzden yapılacak bilgilendirmeleri beklemeleridir.