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UEFA kararı sonrasında Fenerbahçe'den taraftarlara uyarı!

UEFA'nın deplasman tribününe yüzde 5'lik taraftar gelmesine izin vermesinin ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları bazı maçlar için taraftarlara uyarıda bulundu.

07 Eylül 2021, Salı 12:34 Son Güncelleme:
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UEFA kararı sonrasında Fenerbahçe'den taraftarlara uyarı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe , UEFA'nın deplasman tribününe yüzde 5'lik seyirci alınacağı kararını açıklamasının ardından sarı lacivertli taraflara bilgilendirme mesajı yayınladı.

İşte Fenerbahçe'nin bu karar sonrasında internet sitesinden taraftarlara yaptığı o uyarı:

UEFA'nın aldığı kararla; taraftarlarımızın UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele edecek Futbol A Takımımızın, Yunanistan dışındaki deplasman maçlarına gidebilme imkanı doğmuştur.

Kulübümüz, bu konuda görüşme ve çalışmalarını yapmaktadır; önümüzdeki dönemde bu doğrultuda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Taraftarımızdan ricamız, Almanya ve Belçika'daki deplasman maçlarımıza dair yapacakları seyahat planlamaları için Kulübümüzden yapılacak bilgilendirmeleri beklemeleridir.

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