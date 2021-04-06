UEFA, Slavia Prag'ın Rangers ile karşılaştığı Avrupa Ligi son 16 turu maçında Rangers'tan Glen Kamara'ya karşı ırkçı söylemlerde bulunan Prag'lı Ondrej Kudela için kararını verdi.

Buna göre Kudela'ya 1 maç ceza verilirken oyuncu hakkında soruşturma açıldı. Ayrıca disiplinsiz hareketleri nedeniyle Kamara'ya da soruşturma açıldı. Çek futbolcu, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Perşembe günü Arsenal ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'nın 34 yaşındaki futbolcu ve Kamara için açtığı soruşturmanın ise önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Avrupa Ligi'nde 18 Mart'ta oynanan maçta Rangers'in orta saha oyuncusu Glen Kamara ile Prag'lı futbolcu Ondrej Kudela arasında maçın bitimine dakikalar kala tartışma yaşanmış ve saha bir anda karışmıştı. Kamara, bu olay esnasında Kudela'nın kendisine ırkçı söylemlerde bulunduğunu iddia etmişti.