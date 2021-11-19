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UEFA itirazı kabul etti! Antoine Griezmann'ın cezası tek maça indi

UEFA, Atletico Madrid'in Antoine Griezmann'ın 2 maçlık cezasına yönelik itirazını kabul etti. Cezası tek maça inen Fransız futbolcu Milan karşısında forma giyebilecek.

19 Kasım 2021, Cuma 21:29 Son Güncelleme:
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UEFA itirazı kabul etti! Antoine Griezmann'ın cezası tek maça indi

UEFA, Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelelerinde Atletico Madrid ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği mücadelede Roberto Firmino'ya yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışı kalan Antoine Griezmann'a iki maç ceza vermişti. 

2 maçlık cezasının ilkini, Atletico Madrid'in tekrardan Liverpool ile karşılaştığı 4. hafta mücadelesinde çeken Griezmann, takımının Milan'a karşı mücadele edeceği maçta görev alamayacaktı.

Football Italia'da yer alan habere göre UEFA, Atletico Madrid'in cezaya yönelik itirazını kabul etti ve Griezmann'ın cezasını tek maça indirdi.

Böylelikle Fransız yıldız takımının Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.


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