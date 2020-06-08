UEFA ince ince çalışıyor!

Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005’teki tarihi finalin ardından bu sezon bir kez daha Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacaktı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle dev turnuvaya ara verildi.

UEFA, Devler Ligi’nin geleceği konusunda yeni bir planlama yapmak için çalışıyor. Avrupa’dan gelen haberlere görev futbolun Avrupa’daki patronu, finali İstanbul’dan almaya hazırlanıyor.

Alman ve Portekiz basınına göre UEFA, Lizbon’daki Alvalade ve Luz Statları’nda Şampiyonlar Ligi için 8’li final yapma kararı aldı ve bunu 17 Haziran’da yapacağı toplantıda açıklayacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, konuyla ilgili olarak, “Seyircisiz finali verip, 2021’de taraftarlı finali alma formülüne sıcak bakıyoruz” demişti.