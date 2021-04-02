Fenerbahçe , 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarıya imza atmış ve tarihinde ilk defa çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

Sarı lacivertliler, çeyrek finalde İngiliz devi Chelsea ile eşleşti. Temsilcimiz, 2 Nisan 2008 tarihinde İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini Deivid de Souza ve Colin Kazım Richards'ın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Twitter'daki resmi hesabından bu maçın 13. yıldönümünü Deivid de Souza'nın mükemmel golünü paylaşarak takipçilerine hatırlattı. Paylaşıma füze emojisiyle "Deivid'den 2008'de bir füze" notu düşüldü.

Rövanşta yenilip kupaya veda etmişti

Fenerbahçe, ilk maçta Chelsea'yi 2-1 mağlup edip rövanş için avantaj yakalasa da ikinci maçta güçlü rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti.







