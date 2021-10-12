UEFA, EURO 2028 ev sahipliği için adaylık sürecini açıkladı

UEFA, yaptığı açıklamayla EURO 2028'e adaylık sürecinin detaylarını paylaştı. Ev sahipliği yapmak isteyen ülke federasyonlarının Mart 2022'ye kadar bunu bildirmeleri gerektiği ve ev sahiplerinin Eylül 2023'te belirleneceği duyuruldu.

EURO 2028, önceki iki turnuvadaki gibi 24 takım ve 51'den fazla maç formatıyla oynanacak. Adaylık başvurusunda bulunan ülkelerin coğrafi olarak yakınlıkları şartıyla ortak başvurularına izin verilmekte.

Adaylık ile ilgilenen ülkelerin aşağıdaki kapasitelere sahip 10 stadyum belirlemeleri gerekmekte:

- 60 bin oturma kapasiteli en az 1 stadyum

- 50 bin oturma kapasiteli en az 1 stadyum (tercihen 2 stadyum)

- 40 bin oturma kapasiteli en az 4 stadyum

- 30 bin oturma kapasiteli en az 3 stadyum

Adaylık ile ilgilenen ülkelerin izlemesi gereken zaman çizelgesi ise şu şekilde:

- 23 Mart 2022 | Teklif için son tarih

- 30 Mart 2022 | Adaylık için teklif şartlarının uygunluğunun sağlanması

- 5 Nisan 2022 | Teklif veren ülkelerin açıklanması

- 12 Nisan 2023 | Nihai teklif dosyaların son teslim tarihi

- Eylül 2023 | EURO 2028'in ev sahiplerinin belirlenmesi



