UEFA Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçındaki skandal atamayı değiştirdi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe , grubun son maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Grupta topladığı 11 puan ve averajla zirvede yer alan sarı - lacivertliler Polonya'da oynanacak karşılaşmanın ardından grubu zirvede tamamlama ihtimali var.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadele 3 Kasım Perşembe günü oynanacak.





UEFA'DAN SKANDAL ATAMA

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Keiv ile oynayacağı mücadelenin hakemleri de açıklandı. Buna göre karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek. Strukan'ın yardcımcılıklarını ise Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise İtalya Futbol Federsayonu'ndan Luca Pairetto yapacak. UEFA ilginç bir karara imza atarak maçın dördüncü hakemi olarak ise Hırvat hakem Ivan Bebek'i belirledi.

FENERBAHÇE SEKİZ KİŞİ KALMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Ivan Bebek, 18 Mart 2016'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Portekiz ekibi Braga ile oynadığı mücadeleyi yönetmişti. Maçın başından sonuna kadar Portekiz temsilcisi lehine taraflı bir yönetim sergileyen Bebek, çıkardığı kartlarla da skandal kararlar vermişti.

Mücadele 1-1 devam ederken 66. dakikada Mehmet Topal'ı, 87. dakikada Alper Potuk'u ve 90. dakikada da Volkan Şen'e kırmızı kart göstererek, temsilcimizin sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılmasında büyük rol oynamıştı.

Ivan Bebek ayrıca saha kenarında, verdiği kararlara tepki gösteren dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı da tribüne göndermişti.





FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü, Hırvat hakemin skandal yönetiminin ardından UEFA ve TFF başvuruda bulunmuş, şu açıklamayı yapmıştı:

"Dün gece yaşananları hakem hatası şeklinde izah etmek mümkün değildir. Müsabaka hakemlerinin, süreklilik arz eden bir şekilde takımımız aleyhinde olan yanlı yönetiminin altından hangi sebebin olduğu mutlaka araştırılması, aydınlatılması gereken bir husustur.

Bu amaçla, UEFA ve TFF ile gerekli görüşmeler ve yazışmalar tarafımızca yapılacak ve bu olayın altında yatan sebepler ortaya çıkarılana kadar, süreç takip edilecektir."

UEFA HATADAN DÖNDÜ

8885Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile grupta oynayacağı son maçın 4'üncü hakeminde değişikliğe gidildi. Daha önce Ivan Bebek'in 4'üncü hakem olarak görev yapacağı karşılaşmada aynı göreve Marin Vidulin'in atandığı açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, perşembe günü Polonya'da karşılaşacak. B Grubu'nda oynanacak son maçta Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan düdük çalacak. Duje Strukan'ın yardımcılıklarını ise Bojan Zobenica ile Alen Jaksic üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi olarak ise skandallara adı karışan Ivan Bebek'in görev alacağı açıklanmıştı. Ancak UEFA, gelen tepkiler üzerine maçın 4'üncü hakeminde değişikliğe gitti. UEFA, Ivan Bebek'in yerine mücadelede 4'üncü hakem olarak Marin Vidulin'in görev alacağını açıkladı.



