8 Mart’ta 12 hakemin “aforoz” edilmesiyle başlayan, Tahkim Kurulu kararı ile yeni bir kaosun eşiğine gelen Türk hakemliği, dün Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin istifası ile yeni bir boyuta geçti.

Son bir haftadır VAR kayıtlarının talimatlara aykırı olarak dinlenmesiyle ilgili iddialar gündemi meşgul ederken, MHK’nin görevi bırakmasının ardında, camiada uzun süredir devam eden güç savaşının etkili olduğu öğrenildi. Gündoğdu’nun federasyon yönetiminden yeterli desteği göremediği bildirildi. MHK’nin istifa kararı, federasyon internet sitesinden duyurulurken, yeni başkan ve kurul üyelerinin bugün açıklanacağı kaydedildi.

Tahkim Kurulu kararına rağmen 12 hakeme görev vermemekte direnen MHK’nin görevi bırakmasının ardından yeni başkanın gelecek haftadan itibaren “kızağa çekilen isimleri” sahaya süreceği kaydedildi. 2022 Dünya Kupası’na gitme şansı riske giren FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’a ise Katar yolu açıldı. Süper Lig ’in kalan haftalarında ligde düdük çalmaya başlaması beklenen Çakır, FIFA’nın son testinden geçmesi halinde dünya kupalarında üç kez görev alan ilk hakem unvanına kavuşacak. Bu arada UEFA’nın da Konfederasyon Ligi finalinde görev verme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret edildi.

Bu gelişmelerden sonra İsviçre Federasyonu’nun Çakır ile ilgili talebinin de geçerliliğini yitirdiği ve iki ülke arasında gelecek yıllarda hakem işbirliği ve değişimi konusunun gündeme gelebileceği kaydedildi.









Sabri Çelik geliyor

Gündoğdu’nun istifasından sonra gözler yeni MHK başkanı ve kurul üyelerine çevrildi. Eski başkanlardan Sabri Çelik’in adı ön plana çıkarken, yeni görevlendirmenin 16 Haziran’da yapılacak seçimli federasyon seçimine kadar olacağına dikkat çekildi.

Çelik’in ekibinde ise Mustafa Çulcu, Murat Ilgaz, Muhittin Boşat, Orhan Erdemir, Turgay Güdü isimlerin olabileceği ileri sürüldü.

Son kez 6 Mart 2022’de Antalyaspor-Sivas maçını yöneten ve o günden bu yana sahaya çıkamayan FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır’ın, yeni Merkez Hakem Kurulu’nun görevlendirmesinin ardından işbaşı yapacağı belirtildi. Çakır’ın, Türkiye Kupası yarı final maçlarından birinde görev almasının sürpriz olmayacağı vurgulandı.

Milliyet







