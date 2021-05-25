UEFA, dev final öncesi binlerce çocuğun hayalini gerçekleştiriyor

UEFA, Polonya'da Manchester United ile Villarreal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde çocuklar için anlamlı bir projeye imza atıyor.

Avrupa futbolunun patronu, resmi sponsoru FedEx Express ile yürüttüğü projede 3000'den fazla çocuğa spor ürünleri ve spor kıyafetleri bağışlayacak. FedEx ve UEFA'dan destek alacak kuruluşlar arasında, 800 futbol forması ve 200 top alacak olan Mrągowo merkezli Gençlik Spor İnisiyatifleri Derneği ile 2.500'ün üzerinde forma ve 200 futbol topu gönderilecek olan engelli çocukların bulunduğu Amp Futbol Polska kuruluşu bulunuyor.

İlki 2015 yılında yapılmıştı

FedEx Express UEFA ile yaptığı işbirliği doğrultusunda 2015 yılından beri her yıl buna benzer faliyetlerde bulunuyor. 2015 yılındaki UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Oyuncu Maskot programı kapsamında 1000'den fazla çocuk hayranı olduğu futbolcularla tanışma imkanı yakalamıştı.

Dev final 26 Mayıs'ta

Manchester United ile Villarreal arasında Polonya'nın Gdansk stadyumunda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali 26 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de başalayacak.