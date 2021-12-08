UEFA Bölgeler Kupası’nda Türkiye'nin rakipler belli oldu. TFF’yi Başkan Vekili Ali Düşmez’in temsil ettiği ve 36 üye federasyonun katıldığı kura çekiminde seri başı olarak yer alan Türkiye; Portekiz, Finlandiya ve ön elemeyi geçecek takımla birlikte 3. Grup’ta yer aldı. 3. Grup’taki maçlar 2022 yılının Kasım ayında oynanacak.

Ali Düşmez: “3. Grup maçlarına Türkiye ev sahipliği yapacak”

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, kura çekimini değerlendirirken grup maçlarının Türkiye'de oynanacağı müjdesini verdi. Ali Düşmez şunları söyledi: “Kamuoyunun dikkatinden kaçıyor ama Türkiye amatör karmalarda UEFA sıralamasında birinci sırada bulunuyor. Bu başarımız sayesinde bugünkü kura çekimine seri başı olarak birinci torbadan katıldık. Türkiye’nin bir futbol ülkesi olduğunu ve futbolun ne kadar çok sevildiğini bu tablo gayet açık bir şekilde anlatıyor. Bu çıtayı yükselterek en üst düzeydeki turnuvalarda da aynı fotoğrafı görmek istiyoruz. Büyük bir aileyiz ve amacımız da tüm futbol sevdalıların desteğiyle bu hedefimize ulaşmak. Daha önce 2016-2017 sezonunda finallere ev sahipliği yapmış ve bu onuru yaşamıştık. Şimdi elemelerde üç takımı Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde misafir etmeyi planlıyoruz. Futbol aşkı ve tutkusu ile bu turnuvada mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum. Kuralar hayırlı olsun.”

8 takım finallere kalacak

Kupada Gürcistan, Kazakistan, Estonya, Belarus ve Azerbaycan ön eleme turunda iki ayrı grupta mücadele edecek. Grup liderlerinin oynayacağı finali kazanan takım, Türkiye’nin de yer aldığı 3. Grup’ta yer alma hakkı kazanacak.

Ön Eleme 1. Grup: Gürcistan, Kazakistan, Estonya

Ön Eleme 2. Grup: Beyaz Rusya, Azerbaycan

32 takımın 8 ayrı grupta mücadele edeceği grup aşamasının ardından 8 grup lideri finallere katılma hakkını elde edecek. Haziran 2023’te düzenlenecek finallerin ev sahipliğini bu 8 ülkeden birisi üstlenecek.

UEFA Regions’ Cup ön eleme maçları 1 Mayıs ile 31 Temmuz 2022, grup maçları da 15 Ağustos ile 9 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanacak.

Turnuvada 2020-2021 sezonu Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Türkiye, 2018-2019 sezonunda oynadığı maçlarda topladığı 5.000 puanla son üç sezonda 14.333 puana ulaşarak UEFA Bölgeler Kupası'nda 1. sırada yer aldı ve kuraya 1. torbadan ilk sırada katıldı.

Kupada Türkiye 2014-15 sezonunda Ankara Karması, 2016-17 ve 2018-19 sezonlarında ise İstanbul Karması tarafından temsil edildi. Her üç şampiyonada da finallere kalan karmalar, bronz madalya kazanmıştı.

UEFA Regions’ Cup kadrolarında hiç profesyonel olmamış ve profesyonel liglerde oynamamış futbolculardan kurulu takımlar mücadele edebiliyor.

UEFA Regions’ Cup Grupları şöyle:

1. Grup: Rusya, Bosna-Hersek, İsrail, İskoçya

2. Grup: Polonya, Slovakya, Letonya, Moldova

3. Grup: Türkiye, Portekiz, Finlandiya, Eleme Turu Galibi

4. Grup: Çek Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Galler, İsveç

5. Grup: Almanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya

6. Grup: İrlanda Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, San Marino

7. Grup: İspanya, Macaristan, İsviçre, Slovenya

8. Grup: Hırvatistan, Ukrayna, Sırbistan, Malta

İHA