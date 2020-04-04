UEFA, turnuvaların akibeti hakkında planlar yapmaya devam ediyor. Son olarak başkan Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar için tek maç üzerinden, tarafsız sahada da oynanacak maçların ihtimaller olduğunu açıkladı.

Ceferin, "Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni mevcut sistemle de oynayabiliriz, tek maç üzerinden, tarafsız sahada da sürdürebiliriz. Şimdilik Final 8 ve Final 4 şeklinde ihtimaller var" ifadelerini kullandı.