UEFA başkanı Ceferin'den Final 8 ve Final 4 açıkalaması
Tüm dünyada etkili olan corona virüsü salgını nedeniyle UEFA, turnuvaların akibeti hakkında planlar yapmaya devam ediyor. Son olarak başkan Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar için tek maç üzerinden, tarafsız sahada da Final 8 ve Final 4 ihtimaller olduğunu açıkladı.
UEFA, turnuvaların akibeti hakkında planlar yapmaya devam ediyor. Son olarak başkan Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar için tek maç üzerinden, tarafsız sahada da oynanacak maçların ihtimaller olduğunu açıkladı.
Ceferin, "Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni mevcut sistemle de oynayabiliriz, tek maç üzerinden, tarafsız sahada da sürdürebiliriz. Şimdilik Final 8 ve Final 4 şeklinde ihtimaller var" ifadelerini kullandı.