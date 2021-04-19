UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi'ne katılan oyuncularla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Ceferin konuyla ilgili, "Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak futbolcuların, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak. Milli takımlarında oynamalarına izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

"O bir yılan"

UEFA'nın patronu Juventus Başkanı Agnelli ile ilgili de ağır sözler söyledi ve "O bir yılan gibi bir gün önce konuştuğumuzda reformlarımızı desteklediğini söyledi. Hayal kırıklığı yarattı. Onun gibi ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor" diye konuştu.

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Şampiyonlar Ligi açıklaması

İhanete uğradıklarını belirten UEFA Başkanı, "Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, bu kulüpler olsa da olmasa da hayata geçecek" dedi.

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Büyük tehlike

Bu açıklamanın ardından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta oynayan Merih Demiral ve Liverpool kadrosunda yer alan Ozan Kabak şu anki takımlarında oynamaya devam ederlerse, EURO 2020'de forma giyemeyecekler.



