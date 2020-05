UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa'daki liglerin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. beINSPORTS'a konuşan Ceferin, EURO 2020 ile ilgili de konuştu.

İŞTE CEFERİN'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI:

Her şeyden önce negatif senaryoları düşünmeyi pek tercih etmiyorum. Her şey olabilir, durumlar daha kötüye gidebilir ama iyiye de gidebilir. Belki de iyimser kalmalıyız ve durumların daha iyi bir şekilde gelişmesini ummalıyız. Avrupa'da sezonun tamamlanması konusunda mutlak bir planımız var. Tabii ki bu yaz seyirciler olmadan oynamak zorundayız. Bana göre liglerin çoğu tamamlanacak. Tamamlamayanlar için tabii ki kendi kararlarıdır. Fakat UEFA organizasyonlarına katılabilmek için eleme maçları oynamak zorunda kalacaklar. Tarihler konusunda fikir alışverilerinde bulunuyoruz. Final tarihlerine henüz karar verilmedi. Bu konu hakkında fikrimiz var ama tarihleri kesinleştirmek için UEFA İcra Kurulu'nun kararını beklemek zorundayız. Fakat şunu söyleyebilirim ki bütün ligler ağustos ayı içerisinde tamamlanacak.

"AVRUPA SEZONUNU BİTİREBİLİRİZ"

Şu an bunun hakkında bir şey düşünmüyoruz. Fakat dünyada herhangi bir şeyi herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz. Bu sadece corona virüs zamanı için geçerli değil. Ben peygamber değilim ve 1-2-3-4 ay içinde ne olacağını bilemem. Fakat şu gözüken bir gerçek ki bu sezonki Avrupa sezonunu yani UEFA organizasyonlarını bitirebiliriz. Ulusal ligler bağımsız bir konu ve ne yönde ilerleyeceklerine kendileri karar verecek. Daha önceden söylediğim gibi, bu liglerin en az yüzde 80'i liglerini tamamlayacaktır. Her zaman olduğu gibi oynayacaklar ve bitirecekler.

"MAYIS AYI SONUNDA NETLEŞİR"

Ligler ve kulüpler için iki adet çalışma grubu oluşturduk. FIFpro adında başka bir çalışma grubu daha var. Bu sayede somut sayıları elde etmeyi hedefliyoruz. Problem şu ki, hangi ligler devam edeceğine hangiler etmeyeceğine karar vermeden kayıplar için somut bir sayı elde edemiyoruz. Bazı ligler ligi durdurmaya karar verdi. Aynı zamanda büyük bir kayba uğradılar. Çok fazla bir yayın geliri olmayan liglerdi bunlar. Bazı büyük ligler de büyük bir gelir kaybına uğrayabilir. Tabii ki kulüpler de maç biletleri satamayacaklar. Bu yüzden somut rakamlara lige devam kararı verme süresinden sonra ulaşabileceğiz. Bu da mayıs ayının sonuna kadar netleşmiş olacak.

"ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ"

Seyircisiz maçlar tabii ki seyircili maçlar gibi olamaz. Seyirciler ve oyuncular oyunun en önemli parçaları. Fakat öte yandan, futbolu televizyondan takip edenler, taraftar mı değil mi? Tabii ki taraftarlar. Büyük taraftarlar ve futbolun oynanmamasındansa televizyon başında takip etmek onlar için iyi bir durum. Tabii ki televizyondan seyircili maçı izlemek daha güzel ama iyimser olmama izin verin, en kısa zamanda futbolun eski günlerine döneceğiz.

İSTANBUL'DAKİ FİNAL HAKKINDA

Şampiyonlar Ligi finalinin ertelenmesi konusunda bir şey söylemek için çok erken. Gelişmelerin ne yönde ilerleyeceğini görmemiz lazım. Bir kez daha iyimser olmama izin verin sonbaharda gidişat daha iyi olacak. Günden güne durumlar daha iyileşiyor. 6 ay sonrasındaki organizasyonlar için bir şey söylemek çok erken. Buna katılmıyorum. Organizasyonlar yapılacaktır ama bana sorarsanız ki Ocak ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi'ni seyircili olarak oynatır mıydınız diye buna kesinlikle evet derdim. Fakat durumlar dramatik bir şekilde değişti. Şu an için bir sorun yok, tamamlanabilir. Yine de durumları takip etmeliyiz. Durumları haftalık değil günlük olarak ele alıyoruz. Allah'tan şu an için durumlar iyi yönde gelişmekte... Her şeyi yoluna koyabilmek için pozitif enerjiye ve pozitif düşünceye sahip olmalıyız.

Şu an için takvimin çok fazla etkilenmesini beklemiyoruz. Özellikle UEFA organizasyonları takviminin. Zaten takvim oldukça sıkıştırılmış. Bu yüzden oynama yapamayız. Bence aynı kalacaktır. Ulusal ligler için bir şey söylemek zor. Bazıları planlanandan daha geç, bazıları da normal tarihte oynayacaktır. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi için takvimin aynı şekilde kalacağını düşünüyorum. Belki günlerinden bir değişiklik yapılabilir.

Önümüzdeki sezon UEFA'daki ön elemeler tek maç mı yoksa çift maç şeklinde mi oynanacak, biz de halen bunu tartışıyoruz. Birkaç ihtimal var. Dürüst olmak gerekirse bu konuda bir fikrim var çünkü bu kurumun başkanıyım. Fakat bunu yönetim kurulundaki arkadaşlarımla paylaşmadan kamuoyuna açıklamam doğru olmaz. Birkaç farklı senaryolar mevcut ve bir tanesi diğerlerine göre daha çok gerçekleşebilir.

Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi bütün ön elemelerin bitişinden sonra Ekim ayında başlar. Şu an çeyrek finale yükselen takımlar ön eleme oynamayacaklar. Bu her şekilde yapılabilir. Erteleme gibi bir şey olacağını zannetmiyorum. Tabii ki şu an görünen şekliyle.

"LİGLERİN BİTİRİLMESİNİN UEFA'YA BİR ETKİSİ YOK"

Bazı liglerin sezonu bitirme kararlarının UEFA'ya bir etkisi yok. Bu onların kararı ve bizim için önemli olan kimin 1. kimin 2. kimin 3. kimin 4. olduğudur. Kişisel fikrim ligi iptal etme kararları çok erken alındı. Çok ideal bir düşünce olduğunu düşünmüyorum çünkü durumlar gelişebilirdi, bazı ligler haricinde takımlar oynayabilirdi. Fakat bu devletlerin kararı ve bunun karşısında kulüpler bir şey yapamaz. Bence karar erken alındı. UEFA'yı etkileyen bir durum yok. Bu onların kararı. Şu an iki Fransız takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor, onlar için uzun bir ara verdikten sonra birden zorlu maçlar oynamak ne kadar zor olur bilemiyorum. Bu benim kararım değil, hem biz hem de kulüpler devletlerin kararına saygı duymalıyız.

"LYON İÇİN KARAR FRANSIZ OTORİTELERİNİN"

Lyon gibi takımları liglerin bitirilmesi sonrasında Avrupa'da oynayamayacak olması nedeniyle itirazları var ancak bu durumla uğraşmayacağız. Çünkü Fransa'daki farklı dinamikler bununla ilgilenecek. Biz Avrupa kupaları elemeleri için sadece sportif nedenlere yönelik açık bir talimatlar listesi göndereceğiz. Bu konuda bazı yerlerde problem olduğunu duydum. Fakat Fransa ligi konusunda takdiri Fransız otoritelere bırakıyoruz.

Fransız hükümetinin PSG'nin Şampiyonlar Ligi maçlarını Fransa'da oynamasına izin verilmemesi halinde takvim etkilenmeyecektir. Fakat maçların ev sahipliğini etkileyecektir. Eğer iki maçlı eleme turu oynanırsa ve PSG ile Lyon turu geçerse, ki Lyon'un halen Juventus ile oynaması gereken ikinci maçı var, bu maçları Fransa'da organize etmeliyiz. Eğer bu mümkün olmazsa tarafsız sahada oynatılacaktır. Eğer iki maçlı turnuva olacaksa herkes oynamak zorunda. Ülkenizde oynayamıyorsanız, farklı bir ülkede tarafsız bir saha bulmalısınız. Yine de Fransız otoritelerin bu kulüplere kendi ülkelerinde seyircisiz oynama konusunda problem yaratmaları için hiçbir neden yok. Yine söylüyorum bu benim kararını verebileceğim bir şey değil.

"KULÜPLER HAK ETTİKLERİ ÖDEMELERİ ALDI"

EURO 2020'yi ertelediğimiz için bu zarar oluştu. EURO 2020'yi ertelediğimiz için çok büyük bir maddi kayıp yaşadık. Bu sayede liglerin bitirilmesi için zaman tanıdık ve aynı zamanda kulüplerin liglerin ürettiği gelire sahip olmalarını amaçladık. Diğer bazı kulüpler için bir ödememiz oldu. Bu kulüpler gerçekten hak ettikleri için bu ödemeyi aldı.

Öte yandan, kendi maddi kayıplarımızı da değerlendirmeliyiz. Bu değerlendirme sonrası kulüpler için ne kadar miktarda ekstra destek sağlayabileceğimizi göreceğiz. Önceden de dediğim gibi, her şey belirsiz. Bu salgının ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Ana problem ortada bir belirsizliğin olması. Eğer bunu Eylül, Kasım veya Temmuz'da tamamen biteceğini bilebilseydik kesin bir sayı elde edebilirdiniz. Şu an her şeyi yeniden başlatıyoruz. UEFA'nın ne denli bir ekonomik etkisinin olacağını bilmek zor.

"FİNANSAL FAİR-PLAY İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜYORUZ"

Finansal Fair Play ile ilgili kulüplerle görüşüyoruz, ligler de buna dahil durumda. Sıra dışı bir durumla karşı karşıyayız ve olmayacağını varsayamayız. Finansal Fair-Play sistemini uyarlayacağız. Hangi yöne doğru ilerleyerek karar alacağımız şu an için belirlenmedi. Evet, bunun uyarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Kulüpler için şartlar şu an kolay değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Bunu nasıl yapacağımızı en kısa zamanda herkesle paylaşacağız. Çalışma grubu kulüpler ve liglerle görüşme halinde. Hatta geçen gün toplantı yaptılar.

Bence hepimiz hayatta kalacağız, taraftarlar hayatta kalacak ve durumlar kısa zamanda normale dönecek. Savaşlar ve büyük krizler yaşadık geçmişte ve bu virüsü de atlatacağız. En büyük darbe sadece futbola değil ülke ekonomilerine de vuruldu, bu ilkbaharda yaşananların ardından.

"EURO 2020'Yİ 12 OLMAZSA 8-9-10 FARKLI YERDE OYNATIRIZ"

Prensip olarak EURO 2020'yi aynı kentlerde oynatmayı planlıyoruz. 9 şehirde her şey hazır olacak. 3 şehirde bazı sorunlar var. Onların durumunu değerlendireceğiz. 12 şehirde yapamazsak, şampiyonayı 8-9 veya 10 farklı yerde oynatırız.

Alman liginin başlaması bizim için iyi bir işaret. Olumlu bir ışık olabilir. Almanlara güveniyoruz, ciddi bir otoriteleri var. Birçok belirsizlik içinde yaşıyoruz ve dış dünyaya kapalı hale geldik. Sonuçta futbol karantina altındaki hayatı gündelik yaşama yeniden taşıyabilir, pozitif enerji vererek insanları depresyondan çıkarabilir. Evde kalmak spor karşılaşmalarını izlerken daha kolay olabilir. Alman hükümetiyle Bundesliga arasında iyi bir iş birliği geliştirildi. Umarım başarılı olurlar ama ben başarılı olacaklarına inanıyorum.