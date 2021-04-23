Futbol dünyasına hiç olmadığı kadar hareketli saatler yaşatan Avrupa Süper Ligi, kurulduğu gibi hızlı dağıldı. Konu ile ilgili beIN Sports'a konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu projenin organizasyonları, taraftarları, futbolcuları çok hafife aldığını ifade etti, ''Organizasyonları, taraftarları, futbolcuları çok hafife aldılar. Tek düşündükleri paraydı. Futbolun, hepimizin olduğunu unuttular. Biz gideceğiz ama futbol her zaman kalacak. Bunun aptalca fikir olduğu ve tekrarlanmaması gerektiği anlaşıldı." diye konuştu.

'O, böyle bir şey olmadığını söyledi!'

Dedikoduların ardından cumartesi günü Juventus Başkanı Agnelli ile konuştuğunu ifade eden ve kendisine böyle şeyin olmadığını dile getiren Ceferin, "Cumartesi, bazı kulüplerin ' Süper Lig ' denilen hayali bir projeye katılmak istedikleri yönünde dedikodular duyduk. Agnelli ile konuşup böyle bir şey olup olmadığı teyit etmeye çalıştım. O, böyle bir şey olmadığını söyledi. Pazar günü ise Süper Lig'in bildirisini yayınladılar. Biz de toplum, futbol otoriteleri ve taraftarlar olarak hep birlikte nasıl davranmamız gerekiyorsa öyle davrandık. Gerisi tarihten ibaret, şu an Süper Lig'de sadece İspanya'dan iki takım var." dedi.

'İhanete uğramış, sinirli ve şaşkına dönmüştüm'

Şaşkına döndüğünün altını çizen Sloven futbol adamı, "İhanete uğramış, sinirli ve şaşkına dönmüştüm. Pazar sabahı kazanacağımızdan ve bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğimizden emindim. Kimlerin futbolun değerlerine ve tarihine kıymet verdiğini ve onurlu olduklarını biliyoruz." dedi.

'Üç kişiden özellikle söz etmem gerekiyor'

Joachim Watzke, Karl-Heinz Rummenigge ve Nasser Al-Khelaifi'ye teşekkürlerini sunan Ceferin, "Üç kişiden özellikle söz etmem gerekiyor. Dortmund Başkanı Joachim Watzke, Bayern Münih'ten Karl-Heinz Rummenigge ve özellikle de sürekli yanımızda olan PSG Başkanı Nasser Al- Khelaifi. Bu üç kişinin başarılı olmamızda önemli katkıları oldu." dedi.

'Nasser Al-Khelaifi onurlu olmanın ne demek olduğunu gösterdi'

Nasser Al-Khelaifi'nin en baştan beri yanlarında olduğunu belirten Ceferin, "En başından beri bizim tarafımızdaydı. Her zaman sözünün eri oldu. Diğerleri gibi bunu saklayabilirdi ama o hep bizi destekledi. 'Diğer takımlar umurumda değil ben de Süper Lig'e katılacağım, futbolu umursamıyorum.' diyebilirdi. Futbol dünyasından pek çok kişiye onurlu olmanın ne demek olduğunu gösterdi. Ne yazık ki bazıları bunun ne demek olduğunu asla öğrenemeyecek. Nasser'e, bu dünyada bazı değerlerin hala kıymetli olduğunu gösterdiği için minnettarım."