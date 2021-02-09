UEFA Başkanı Aleksander Ceferin FIBA’yı Ziyaret Etti

Sporun günümüz toplumuna katkılarının öneminin de vurgulandığı toplantı, iki kurumun Avrupa ve ötesinde futbol ve basketbolun nasıl geliştirileceğine ve karşılaştıkları zorluklara dair fikir alışverişinde bulunabileceği bir platform sağladı.

Aleksandar Ceferin ziyareti sırasında, “Mevcut zorlu durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve sporun toplumların normale dönmesine yardımcı olmadaki olumlu rolünü tartışmak güzeldi. UEFA ve FIBA, dayanışma ve açık turnuvalara dayanan ortak değerleri paylaşıyor” dedi.

Andreas Zagklis ise, “UEFA ile FIBA arasında uzun soluklu, yerleşik bir ortaklık var ve biz İsviçre’deki komşular olmaktan çok daha fazlasıyız. Aynı değerleri paylaşmaktan ve onları teşvik etmek için birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.