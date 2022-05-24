UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi golleri belli oldu. Açıklanan listede oylama sonucunda, Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha'nın Royal Antwerp ağlarına yolladığı gol, "sezonun golü" seçildi.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda UEFA'nın Teknik Gözlemci paneli tarafından seçilen ilk 10 golün oylamaya sunulduğu ve taraftarlar tarafından Mergim Berisha'nın golünün ilk sırada yer aldığı açıklandı.

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp’i 3-0 yenerken, Mergim Berisha, Mert Hakan Yandaş'ın asistinde 29. dakikada, vole vuruşunda topu ağlara göndermişti.

Belçika deplasmanında Berisha’nın vole ile attığı gol, aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın en güzel golü de seçilmişti







