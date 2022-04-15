UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belli oldu.

Galatasaray 'ı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eleyen İspanya'nın güçlü ekiplerinden Barcelona, 1-1'in rövanşında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a sahasında 3 - 2 yenilerek kupaya veda etti. Eintracht Frankfurt ise yoluna yarı finalde devam edecek.

Rövanş maçlarının ardından Eintracht Frankfurt (Almanya), Leipzig (Almanya), West Ham United (İngiltere) ve Rangers (İskoçya) adlarını yarı finale yazdırdılar.

Çeyrek final rövanşında tamamlanan maçlar ve sonuçları şöyle;

Atalanta (İtalya) (1) 0 - 2 (1) Leipzig (Almanya)

Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Olimpik Lyon (Fransa) (1) 0 - 3 (1) West Ham United (İngiltere)

Rangers (İskoçya) (0) 3 - 1 (1) Braga (Portekiz)

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Leipzig - Rangers

West Ham United - Eintracht Frankfurt

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