UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları tamamlandı ve turu geçen ekipler belli oldu. Milli oyuncular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile birlikte yine milli oyuncular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün oynadığı Leicester City ayrıca güçlü kadrosu bulunan Benfica, Napoli, B. Leverkusen, R. Sociedad gibi turnuvanın önde gelen takımları saf dışı kaldı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ise yoluna devam eden ekipler arasında yer aldı. İngiltere'den 3 takım, İspanya, İtalya ve Ukrayna'dan 2'şer takım son 16 turuna kaldı.

İşte 2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar...

Arsenal

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester United

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Tottenham

Villarreal

Granada

Shakhtar

Dinamo Kiev

Roma

Milan

Ajax

Molde

󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Rangers

Young Boys

Dinamo Zagreb

Slavia Prag

Olympiakos