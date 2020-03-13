Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk ayağında maçlar tamamlandı. Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag’ı Edin Visca’nın 88. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Öne çıkan mücadelede İngiliz ekibi Manchester United, konuk olduğu Avusturya’nın LASK takımını 5-0 yendi. Rangers ise evinde Bayer Leverkusen’a 3-1 mağlup oldu.

Sevilla-Roma maçı, yeni tip coron avirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti. Inter-Getafe maçı, aynı sebepten ertelenmişti.

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk ve Olympiakos-Wolverhampton müsabakalarına yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmadı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Kopenhag: 1-0

LASK-Manchester United: 0-5

Eintracht Frankfurt- Basel: 0-3

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk: 1-2

Rangers-Bayer Leverkusen: 1-3

Olympiakos-Wolverhampton: 1-1