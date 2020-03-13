UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk ayağında maçlar tamamlandı.

13 Mart 2020, Cuma 03:08 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk ayağında maçlar tamamlandı. Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag’ı Edin Visca’nın 88. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Öne çıkan mücadelede İngiliz ekibi Manchester United, konuk olduğu Avusturya’nın LASK takımını 5-0 yendi. Rangers ise evinde Bayer Leverkusen’a 3-1 mağlup oldu.

Sevilla-Roma maçı, yeni tip coron avirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti. Inter-Getafe maçı, aynı sebepten ertelenmişti.

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk ve Olympiakos-Wolverhampton müsabakalarına yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmadı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Kopenhag: 1-0

LASK-Manchester United: 0-5

Eintracht Frankfurt- Basel: 0-3

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk: 1-2

Rangers-Bayer Leverkusen: 1-3

Olympiakos-Wolverhampton: 1-1

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