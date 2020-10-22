UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maç programı şöyle:
MİSLİ.COM'DA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLA...
CANLI SKORLARI TAKİP İÇİN TIKLA...
A Grubu:
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya)
Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya)
B Grubu:
Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)
Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere)
C Grubu:
Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya)
D Grubu:
Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya)
Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz)
E Grubu:
PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya)
PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
F Grubu:
Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)
Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya)
G Grubu:
Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan)
Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna)
H Grubu:
Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa)
Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya)
I Grubu:
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan)
Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor
J Grubu:
Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya)
Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika)
K Grubu:
Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda)
L Grubu:
Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika)
Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)