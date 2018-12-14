UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları da tamamlandı.

Tur atlamayı garantileyen Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanında oynadığı D Grubu son maçından eli boş döndü. Sahadan 1-0 galip ayrılan Spartak Trnava’nın golünü, 41. dakikada Kubilay Yılmaz attı.

F Grubu’nda Olympiakos, sahasında Milan’ı 3-1 yenerek gol averajıyla 2. sırayı aldı ve rakibini turnuvanın dışına itti.

Türk hakem Hüseyin Göçek’in yönettiği C Grubu’ndaki Kopenhag-Bordeaux müsabakası ise konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Son maçların ardından A Grubu’nda Bayer Leverkusen ve Zürih, B Grubu’nda Salzburg ve Celtic, C Grubu’nda Zenit ve Slavia Prag, D Grubu’nda Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe, E Grubu’nda Arsenal ve Sporting Lizbon, F Grubu’nda da Real Betis ve Olympiakos, son 32 turuna çıktı.

TSİ 23.00’te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan)-Zürih (İsviçre): 1-1

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-5

B Grubu:

Celtic (İskoçya)-Salzburg (Avusturya): 1-2

Leipzig (Almanya)-Rosenborg (Norveç): 1-1

C Grubu:

Slavia Prag (Çekya)-Zenit (Rusya): 2-0

Kopenhag (Danimarka)-Bordeaux (Fransa): 0-1

D Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 0-0

Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-0

E Grubu:

Arsenal (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Sporting Lizbon (Portekiz)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 3-0

F Grubu:

Dudelange (Lüksemburg)-Real Betis (İspanya): 0-0

Olympiakos (Yunanistan)-Milan (İtalya): 3-1