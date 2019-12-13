UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması sona erdi
UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi. G, H, I, J, K ve L grubundaki son maçların ardından Medipol Başakşehir, Roma, Porto, Glasgow Rangers, Espanyol, Ludogorets, Gent, Wolfsburg, Braga, Wolverhampton, Manchester United ve AZ Alkmaar, son 32 turuna çıktı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları da tamamlandı. Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach’a konuk olduğu J Grubu mücadelesini, 90 1’inci dakika bulduğu golle 2-1 kazandı. Grubu 10 puanla zirvede bitiren Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı.
Tur atlama şansını yitiren Beşiktaş, K Grubu’ndaki son maçını Wolverhampton deplasmanında oynadı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, grupta 3 puanla son sırayı aldı.
Son maçların ardından G Grubu’nda Porto ve Glasgow Rangers, H Grubu’nda Espanyol ve Ludogorets, I Grubu’nda Gent ve Wolfsburg, J Grubu’nda Medipol Başakşehir ve Roma, K Grubu’nda Braga ve Wolverhampton, L Grubu’nda da Manchester United ve AZ Alkmaar, son 32 turuna yükseldi.
TSİ 23.00’te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu
Glasgow Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre): 1-1
Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda): 3-2
H Grubu
Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1
I Grubu
Wolfsburg (Almanya) - Saint-Etienne (Fransa): 1-0
Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna): 2-1
J Grubu
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Medipol Başakşehir: 1-2
Roma (İtalya) - Wolfsberger (Avusturya): 2-2
K Grubu
Wolverhampton (İngiltere) - Beşiktaş: 4-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Braga (Portekiz): 2-4
L Grubu
Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-0
Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan): 4-1