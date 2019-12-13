UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı. A, B, C, D, E ve F grubundaki son maçların ardından Sevilla, APOEL, Malmö, Kopenhag, Basel, Getafe, LASK, Sporting Lizbon, Celtic, Cluj, Arsenal ve Eintracht Frankfurt, son 32 turuna yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları sona erdi. Gruptan çıkma şansı kalmayan Trabzonspor, konuk olduğu Basel’e 2-0 yenildi. Bu sonuçla Trabzonspor, C Grubu’nu 1 puanla son sırada tamamladı.
Türk hakem Halis Özkahya’nın yönettiği E Grubu’ndaki Cluj-Celtic maçını, 2-0 ev sahibi Cluj kazandı. Son karşılaşmaların ardından A Grubu’nda Sevilla ve APOEL, B Grubu’nda Malmö ve Kopenhag, C Grubu’nda Basel ve Getafe, D Grubu’nda LASK ve Sporting Lizbon, E Grubu’nda Celtic ve Cluj, F Grubu’nda da Arsenal ve Eintracht Frankfurt, son 32 turuna çıktı.
TSİ 20.55’te başlayan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya): 1-0
Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg): 1-1
B Grubu
Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç): 0-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre): 1-1
C Grubu
Basel (İsviçre) - Trabzonspor: 2-0
Getafe (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 3-0
D Grubu
LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-0
PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç): 1-1
E Grubu
Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya): 2-0
Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-0
F Grubu
Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 2-2
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz): 2-3