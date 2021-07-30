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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbi ihtimali

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu sezon aynı ülkenin takımları eşleşebilecek.

30 Temmuz 2021, Cuma 21:56 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbi ihtimali

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu sezon aynı ülkenin takımları eşleşebilecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin 2 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacağı ve aynı ülke takımlarının bu turda karşılaşabileceği kaydedildi.

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek Galatasaray , İskoçya ekibi St. Johnstone ile eşleşmişti.

Sarı-kırmızılı ekibin İskoç temsilcisini elemesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

AA

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