UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları saat 22:00 seansında başlayacak. Turnuvanın favorilerinden Arsenal evinde Slavia Prag ile ayrıca Manchester United deplasmanda Granada ile karşılaşacak. Diğer iki maç ise D. Zagreb - Villarreal ve Ajax - Roma arasında oynanacak

Gelecek hafta perşembe akşamı oynanacak rövanş maçları sonucu yarı finalist takımlar belirlenecek.





İlk 11'ler belli oldu

Dinamo Zagreb: Livakovic; Ristovski, Lauritsen, Theophile-Catherine, Gvardiol; Majer, Ademi, Jakic; Ivanusec, Orsic; Atiemwen.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Capoue, Trigueros; Chukwueze, Bacca, Gerard Moreno.





Ajax: Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko





Arsenal: Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Cedric; Partey, Xhaka; Willian, Smith Rowe, Saka; Lacazette

Slavia Prag: Kolar; Bah, Zima, Holes, Boril; Dorley, Provod, Stanciu, Hromada, Olayinka; Sima.





Granada: Rui Silva; Victor Diaz, Duarte, Vallejo, Neva; Yangel Herrera, Gonalons, Montoro; Puertas, Soldado, Kenedy.

Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay; James, Fernandes, Rashford. Greenwood



