UEFA Avrupa Ligi’nde 1,5 milyar avroluk final

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın güncel verilerine göre Chelsea’nin tahmini piyasa değeri 885 milyon, Arsenal’ın ise 625 milyon 500 bin avro oldu.

Belçikalı Eden Hazard, 150 milyon avro ile Chelsea’nin, Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ise 75 milyon avro ile Arsenal’ın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

Chelsea’de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)

Eden Hazard 150 milyon

N’Golo Kante 100 milyon

Jorginho 65 milyon

Kepa Arrizabalaga 55 milyon

Willian 50 milyon

Gonzalo Higuain 45 milyon

Antonio Rüdiger 45 milyon

Marcos Alonso 45 milyon

Cesar Azpilicueta 40 milyon

Mateo Kovacic 35 milyon

Andreas Christensen 35 milyon

Ross Barkley 28 milyon

David Luiz 25 milyon

Pedro Rodriguez 25 milyon

Ruben Loftus-Cheek 25 milyon

Callum Hudson-Odoi 25 milyon

Davide Zappacosta 18 milyon

Emerson 18 milyon

Olivier Giroud 15 milyon

Gary Cahill 10 milyon

Danny Drinkwater 10 milyon

Marco van Ginkel 10 milyon

Ethan Ampadu 10 milyon

Willy Caballero 1 milyon

Toplam 885 milyon

Futbolcu Değeri (avro)

Pierre-Emerick Aubameyang 75 milyon

Alexandre Lacazette 65 milyon

Lucas Torreira 55 milyon

Granit Xhaka 50 milyon

Aaron Ramsey 40 milyon

Hector Bellerin 40 milyon

Mesut Özil 35 milyon

Henrikh Mkhitaryan 30 milyon

Shkodran Mustafi 30 milyon

Matteo Guendouzi 30 milyon

Bernd Leno 25 milyon

Alex Iwobi 25 milyon

Sokratis Papastathopoulos 20 milyon

Sead Kolasinac 20 milyon

Danny Welbeck 15 milyon

Denis Suarez 12 milyon

Rob Holding 12 milyon

Nacho Monreal 10 milyon

Laurent Koscielny 10 milyon

Mohamed Elneny 10 milyon

Ainsley Maitland-Niles 7 milyon

Konstantinos Mavropanos 3 milyon

Petr Cech 2,5 milyon

Carl Jenkinson 2,5 milyon

Stephan Lichtsteiner 1,5 milyon

Toplam 625 milyon 500 bin

AA