UEFA Avrupa Ligi | Wolverhampton - Sevilla maç sonucu: 0-1

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmesinde Wolverhampton ve Sevilla, Almanya'nın Duisburg şehrindeki MSV Arena'da yarı finale yükselmek için karşılaştı.

13. dakikada Jimenez'le bir panltı atışından yararlanamayn İngiliz ekibi fırsat teperken ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda 88. dakikada ise Ever Banega'nın sağ kanattan ortasında Ocampos kafayı vurdu ve İspanyol ekibini yarı finale taşıyan golü attı.

Tek maç üzerinden oynanan bu turdan sonra UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı takımı olan Sevilla, yarı finalde Manchester United'ın rakibi oldu. Mücadele yine Almanya'da bu kez Köln şehrine 16 Ağustos tarihinde oynanacak ve TSİ ile 22'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı takımı olarak görülen Sevilla, bu kupayı 5 kez ( 2006, 2007, 2014, 2015, 2016) müzesine götürmeyi başardı.