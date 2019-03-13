UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistleri belirleyecek karşılaşmalar 14 Mart Perşembe günü oynanacak. Peki UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

13 Mart 2019, Çarşamba 12:56
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UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, 14 Mart Perşembe günü yapılacak son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak. 

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle: 

20.55 Krasnodar (Rusya) - Valencia (İspanya) (1-2)

20.55 Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya) (0-3)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Chelsea (İngiltere) (0-3)

23.00 Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-1)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa) (1-3)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya) (2-2)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-1)

23.00 Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (0-0)

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