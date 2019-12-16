UEFA Avrupa ligi eşleşmeleri İşte Başakşehir'in rakibi...

Ülkemizi Medipol Başakşehir'in temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 tur kura çekimi yapılıyor. Başakşehir Portekiz'in Sportig Lizbon takımı ile eşleşti...

16 Aralık 2019, Pazartesi 10:04 Son Güncelleme:
- A +
UEFA Avrupa ligi eşleşmeleri İşte Başakşehir'in rakibi...

Ülkemizi Medipol Başakşehir'in temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 tur kura çekimi yapılıyor. Başakşehir Portekiz'in Sportig Lizbon takımı ile eşleşti...

Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

Bu haberi de okudularBaşakşehir'in rakibi Sporting Lizbon'u tanıyalım

UEFA Avrupa Ligi son 32 eşleşmeleri...

Wolverhampton - Espanyol

Sporting Lizbon - Başakşehir

Getafe - Ajax

Leverkusen - Porto

Kopenhag - Celtic

Apoel - Basel

Cluj - Sevilla

Olympiakos - Arsenal

AZ Alkmaar - LASK Linz

Club Brugge - Manchester United

Ludogorets - Inter

E. Frankfurt - Salzburg

Shaktar Donesk - Benfica

Wolfsburg - Malmö

Roma - Gent

Rangers - Braga


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...