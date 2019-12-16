Ülkemizi Medipol Başakşehir'in temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 tur kura çekimi yapılıyor. Başakşehir Portekiz'in Sportig Lizbon takımı ile eşleşti...
Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
Bu haberi de okudularBaşakşehir'in rakibi Sporting Lizbon'u tanıyalım
UEFA Avrupa Ligi son 32 eşleşmeleri...
Wolverhampton - Espanyol
Sporting Lizbon - Başakşehir
Getafe - Ajax
Leverkusen - Porto
Kopenhag - Celtic
Apoel - Basel
Cluj - Sevilla
Olympiakos - Arsenal
AZ Alkmaar - LASK Linz
Club Brugge - Manchester United
Ludogorets - Inter
E. Frankfurt - Salzburg
Shaktar Donesk - Benfica
Wolfsburg - Malmö
Roma - Gent
Rangers - Braga