Futbolda UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının ilk hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonun ilk haftası, G, H, I, J, K ve L gruplarında TSİ 22.00’de oynanan 12 karşılaşmayla tamamlandı. K Grubu’nda yer alan Beşiktaş, konuk olduğu Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’ya duraklama dakikalarında yediği iki golle 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 29. dakikada penaltıdan Adem Ljajic ve 45 1. dakikada Vasil Bozhikov (kendi kalesine) ile ağları sarsarken, ev sahibi ekibin gollerini 14. ve 58. dakikalarda Andraz Sporar, 90 3. dakikada Marin Ljubicic ve 90 4. dakikada Mohammed Rharsalla kaydetti.

Grubun diğer mücadelesinde ise Portekiz’den Braga, deplasmanda İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers’ı 1-0 yendi. J Grubu’ndaki ilk maçında İtalya ekibi Roma ile Olimpiyat Stadı’nda karşılaşan Medipol Başakşehir ise mücadeleden 4-0 mağlup ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Junior Caiçara (kendi kalesine), 58. dakikada Edin Dzeko, 71. dakikada Nicolo Zaniolo ve 90 4. dakikada Justin Kluivert’dan geldi.

Grubun diğer karşılaşmasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach, konuk ettiği Avusturya’dan Wolfsberger’e 4-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuca imza attı.

Avrupa Ligi maçları (CANLI)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4

Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya): 0-3

Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0

Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0

Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0

LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0

PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2

Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1

Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1

Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre): 2-1

Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 5-1

Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna): 3-1

Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa): 3-2

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-4

Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir: 4-0

Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz): 0-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş: 4-2

Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan): 1-0

Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2

Maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 19 Eylül

Grup 2. maçları: 3 Ekim

Grup 3. maçları: 24 Ekim

Grup 4. maçları: 6-7 Kasım

Grup 5. maçları: 27 Kasım

Grup 6. maçları: 12 Aralık

Son 32 turu ilk maçları: 20 Şubat 2020

Son 32 turu rövanş maçları: 27 Şubat 2020

Son 16 turu ilk maçları: 12 Mart 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 19 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 9 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 16 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 30 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 7 Mayıs 2020



