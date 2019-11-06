UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maç programı
UEFA Avrupa Ligi’nde dördüncü hafta heyecanı - Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor’un mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarının dördüncü haftası bugün oynanacak Vitoria-Arsenal maçıyla başlayacak. İşte UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maç programı...
UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
Dördüncü haftada Medipol Başakşehir, J Grubu’nda Avusturya’nın Wolfsberger, K Grubu’nda bulunan Beşiktaş da Portekiz’in Braga ekibine konuk olacak. İki müsabaka da TSİ 23.00’te başlayacak.
Trabzonspor ise C Grubu’ndaki dördüncü maçında deplasmanda Rusya’nın Krasnodar takımı ile saat 20.55’te karşılaşacak.
F Grubu’ndaki Vitoria-Arsenal mücadelesi, ev sahibi ekibin stadının Beşiktaş’ın yarın karşılaşacağı Braga’nın stadına yakın olduğu için bugün oynanacak.
Ligde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Bugün:
18.50 Vitoria (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Yarın:
18.50 Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)
20.55 Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya)
20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)
20.55 Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
20.55 Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç)
20.55 Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya)
20.55 Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor (Türkiye)
20.55 LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda)
20.55 Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz)
20.55 Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa)
20.55 Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Rangers (İskoçya) - Porto (Portekiz)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Espanyol (İspanya) - Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Gent (Belçika)
23.00 Olexandriya (Ukrayna) - Saint-Etienne (Fransa)
23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Roma (İtalya)
23.00 Wolfsberger (Avusturya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)
23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Slovan Bratislava (Slovakya)
23.00 Braga (Portekiz) - Beşiktaş (Türkiye)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Partizan (Sırbistan)
(AA)