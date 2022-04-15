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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belirlendi. Leicester City, Roma ile eşleşirken, Feyenoord ise yarı finalde Marsilya ile karşılaşacak.

15 Nisan 2022, Cuma 00:19 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belirlendi. 

Çeyrek final rövanş maçlarının ardından Leicester City (İngiltere), Roma (İtalya), Feyenoord (Hollanda) ve Olimpik Marsilya (Fransa) bir üst tura yükseldiler.

Yarı final eşleşmeleri şöyle;

Leicester City - Roma

Feyenoord - Olimpik Marsilya

Rövanş maçlarında şu sonuçlar alındı;

PSV (Hollanda) (0) 1 - 2 (0) Leicester City (İngiltere)

Roma (İtalya) (1) 4 - 0 (2) Bodo/Glimt (Norveç)

Slavia Prag (Çekya) (3) 1 - 3 (3) Feyenoord (Hollanda)

PAOK (Yunanistan) (1) 0 - 1 (2) Olimpik Marsilya (Fransa)

DHA

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