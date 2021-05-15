UEFA Konferans Ligi, 2021-2022 sezonunda başlıyor. Süper Lig 'de 3. ve 4. sırayı alan takımlar UEFA'nın yeni organizasyonunda önümüzdeki sezon boy gösterecek. İlk olarak 2021-2022 sezonunda düzenlenecek olan turnuva, daha fazla takımın Avrupa sahnesinde boy göstermesini amaçlıyor. Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başlayacak. Detayları tam bilinmeyen UEFA Konferans Ligi ile ilgili bilgiler futbolseverler tarafından merak konusu. UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir, Süper Lig'den hangi takımlar katılacak? Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl? sorularına yanıt aradık.

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?

UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayacak Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başlayacak. Üç ön eleme ve bir play-off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl?

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynanacak. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdıracak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne Süper Lig'den hangi takımlar katılacak?

Süper Lig'i lider bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı Süper Lig'de ikinci sırada yer alan takım ise Devler Ligi ön elemelerine katılacak. Süper Lig'i 3. sırada bitiren takım ise Türkiye Kupası'nı alacak takıma göre hangi kupada mücadele edeceği belli olacak.

Süper Ligi 3. sırada bitiren takım bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. Kupa şampiyonu olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden takım lig 3. olması durumunda ise yine 4. ve 5. olan takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne yollanacak.

UEFA Konferans Ligi kazanan takımın ödülü ne?

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.