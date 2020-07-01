UEFA final maçının İstanbul'da oynanacağı 2020-21 sezonuna ait Şampiyonlar Ligi maç takvimini açıkladı. Buna göre liglerin pandemi sürecinde geç bitmesi de hesaba katılarak grup aşamasının 20 Ekim 2020 tarihinde başlaması kararlaştırıldı. Final tarihi ise 29 Mayıs 2021'de yapılacak

UEFA, 2020/21 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini duyurdu.

Play-Off maçları: 22-30 Eylül 2020

Grup Aşaması Başlangıcı : 20 Ekim 2020

Son 16 Turu Maçları: 16-17 Şubat, 23-24 Şubat 2021

Çeyrek Final Maçları: 6-7 Nisan, 13-14 Nisan 2021

Yarı Final: 27-28 Nisan, 4-5 Mayıs 2021

Final: 29 Mayıs 2021 (İstanbul)