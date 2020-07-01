UEFA 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini duyurdu
UEFA final maçının İstanbul'da oynanacağı 2020-21 sezonuna ait Şampiyonlar Ligi maç takvimini açıkladı. Buna göre liglerin pandemi sürecinde geç bitmesi de hesaba katılarak grup aşamasının 20 Ekim 2020 tarihinde başlaması kararlaştırıldı. Final tarihi ise 29 Mayıs 2021'de yapılacak
UEFA final maçının İstanbul'da oynanacağı 2020-21 sezonuna ait Şampiyonlar Ligi maç takvimini açıkladı. Buna göre liglerin pandemi sürecinde geç bitmesi de hesaba katılarak grup aşamasının 20 Ekim 2020 tarihinde başlaması kararlaştırıldı. Final tarihi ise 29 Mayıs 2021'de yapılacak
UEFA, 2020/21 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini duyurdu.
Play-Off maçları: 22-30 Eylül 2020
Grup Aşaması Başlangıcı : 20 Ekim 2020
Son 16 Turu Maçları: 16-17 Şubat, 23-24 Şubat 2021
Çeyrek Final Maçları: 6-7 Nisan, 13-14 Nisan 2021
Yarı Final: 27-28 Nisan, 4-5 Mayıs 2021
Final: 29 Mayıs 2021 (İstanbul)