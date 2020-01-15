UEFA 2019 yılın takımı belli oldu!

UEFA tarafından organize edilen ve kullanıcıların oyları ile belirlenen UEFA 2019 yılın takımı ortaya çıktı. Kadroya Liverpool takımı damga vurdu. İki milyondan fazla oy kullanılan UEFA.com Fans’ Team of the Year 2019'da altı oyuncu Premier Lig takımlarından geldi.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un beş oyuncusu kadroda yer alırken Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'de ilk 11'de bulunuyor.

İşte liste:





• Alisson (Liverpool FC & Brezilya)

• Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC & İngiltere)

• Virgil van Dijk (Liverpool FC & Hollanda)

• Matthijs de Ligt (AFC Ajax/Juventus & Hollanda)

• Andy Robertson (Liverpool FC & İskoçya)

• Kevin De Bruyne (Manchester City FC & Belçika)

• Frenkie de Jong (AFC Ajax/FC Barcelona & Hollanda)

• Lionel Messi (FC Barcelona & Arjantin)

• Robert Lewandowski (FC Bayern Münih & Polonya)

• Cristiano Ronaldo (Juventus & Portekiz)

• Sadio Mané (Liverpool FC & Senegal)





En genç oyuncu Matthijs de Ligt

Toplam 7 yedi oyuncu ilk kez kadroda yer aldı: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Matthijs de Ligt, Andy Robertson, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski ve Sadio Mané. Hollanda'dan üç oyuncu kadroda yer alıyor. Bu isimlerden Matthijs de Ligt en genç oyuncu oldu. (20 yaş)







