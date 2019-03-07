Futbol gelişimine katkıda bulunmak, uzun bir süredir UEFA’nın başlıca amaçlarından bir tanesi konumunda yer alıyor. Dünya üzerindeki ulusal federasyonların ve konfederasyonların ihtiyaçlarına cevap veren bir uluslararası destek programı olan UEFA ASSIST vasıtasıyla UEFA, dayanışmayı artırmayı ve dünya çapında futbol gelişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

UEFA ASSIST, bu amaçla dört özel alanda üye federasyonlara ve konfederasyonlara destek sağlıyor – eğitim ve bilgi paylaşımı, genç futbolcu gelişimi, altyapı projelerini destekleme ve UEFA’ya üye federasyonlara yardım.

UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, UEFA ASSIST programıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “UEFA olarak, futbolun gelişimi için mümkün olduğunca çok çalışmayı amaçlıyoruz. Diğer konfederasyonlar ile üye federasyonların hedeflerine ulaşabilmeleri için tecrübemizi, uzmanlığımızı ve bilgimizi paylaşarak onlara yardımcı olmanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum. Diğer ülkelerin kendi kıtalarında futbolu geliştirmelerine yardımcı olmayı ve Avrupa dışında da bu oyunun gelişimini desteklemeyi içtenlikle istiyoruz.”

UEFA ASSIST programı kapsamında, 4-9 Mart tarihleri arasında Antalya’da 17 yaş altı futbol turnuvası düzenlenecek. Etkinlikte üç ayrı kıtadan takımlar yer alacak – Afrika Futbol Konfederasyonu’ndan (CAF) Angola, Kamerun, Gine, Fas, Nijerya, Senegal, Tanzanya ve Uganda, Asya Futbol Konfederasyonu’ndan (AFC) Avustralya ve UEFA’yı temsil edecek olan Belarus, Karadağ ve Türkiye.

Turnuvanın amacını vurgulayan UEFA Ulusal Federasyonlar Birimi Uluslararası İlişkiler Direktörü Eva Pasquier de “Bu girişim, UEFA ASSIST programının bir parçası olarak bilgiyi ve başarılı uygulamaları paylaşmayı ve UEFA’nın kardeş konfederasyonları ile üye federasyonlarına destek olmayı hedefliyor.” diye konuştu.

Pasquier sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bağlamda, Antalya'daki turnuva, yetenekli genç oyunculara rekabetçi bir ortamda oynama deneyimi kazanmaları için bir fırsat sunarken, aynı zamanda futbol eğitimlerini saha içinde ve dışında genişletecek olan farklı kültürleri de öğrenme şansı sunuyor.”

Organizasyon, bu yılki FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’nın son eleme turuna ulaşan sekiz CAF ekibine- ve de finalde oynamaya hak kazanmış olan Avustralya’ya- hazırlık turnuvası yapma fırsatı verecek. Ayrıca, üç UEFA ülkesi için de nadiren karşılaşacakları rakiplerle mücadele etmeleri için bir olanak tanıyacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Böylesine anlamlı bir turnuvaya, her sene binlerce takımı üst düzey futbol tesislerinde ağırlayan Antalya’da ev sahipliği yaptığımızdan dolayı çok mutluyuz. UEFA ASSIST programı sayesinde, 3 konfederasyondan 12 takım, 2019 FIFA U-17 Dünya Kupası öncesi kendilerini rekabetçi bir turnuvada test etme fırsatı bulacak. Bu turnuvanın bir diğer faydası da farklı coğrafyalardan gençleri bir araya getirip onları yeni kültürlerle tanıştırması. UEFA’ya ASSIST girişimi ve bu sayede konfederasyonlar arasında açtığı yeni iletişim kanalları için teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Avustralya Futbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı David Gallop, turnuvanın yaratılması fikrine övgüde bulunarak, turnuvanın bu yılki “FIFA U-17 Dünya Kupası hazırlıkları için büyük bir destek” olacağını belirtti.

Gallop “Uluslararası ilişkiler ekibimiz, uzun süredir dünyadaki konfederasyonlar ve federasyonlarla güçlü ilişkiler kurmaya yönelik çalışıyor. Bu ilişkiler, sonrasında stratejik hedeflerimizi daha da ilerletmemizi sağlıyor. Şimdiki etkinlikle de genç milli takımlarımız için yeni rekabet fırsatları geliştirmiş olduk. Bu fırsat için UEFA'ya teşekkür ediyoruz. Türkiye'den, Tanzanya’dan ve Gine’den oyunculara karşı uluslararası maçlar oynamak, her yaştan bir Avustralyalı futbolcu için eşsiz bir fırsat olup oyuncularımıza farklı konfederasyonlardan gelen benzer yaştaki oyuncularla kendilerini karşılaştırmaları için mükemmel bir şans sağlayacaktır” diye konuştu.

Turnuva, dörder takımlı üç gruptan oluşacak ve lig usulü oynanacak. Katılımcı 12 takımdan sekizinin CAF’tan gelmesiyle birlikte gruplar, takımların farklı bir konfederasyondan gelen en az bir rakiple karşılaşabilmeleri için grup başına en fazla üç Afrika takımı yer alacak şekilde düzenlendi. Rekabetten ziyade gelişim vurgusu yapacak turnuva, grup aşamasının tamamlanmasıyla sona erecek.