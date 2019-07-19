Yaz transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe hakkında İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Il Messaggero gazetesi, Sarı Lacivertli kulübün Palermo'da forma giyen 29 yaşındaki Kuzey Makedonyalı santrfor Ilija Nestorovski'nin transferinde Serie A ekibi Udinese'den çalım yediğini yazdı.

Gazete, Palermo'nun geçtiğimiz hafta İtalya Futbol Federasyonu tarafından Serie D'ye düşürülmesinin ardından serbest kalan golcü futbolcunun çok kısa bir süre içerisinde Udinese ile sözleşme imzalayacağını duyurdu. Bonservisi elinde olan Nestorovski, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 28 maçta 15 kez fileleri sarsarken 5 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler