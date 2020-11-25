Udinese - Fiorentina maç sonucu: 0-1

Fiorentina tur biletini uzatmada kaptı. Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Udinese, İtalya Kupası 4'üncü Tur maçında bir dönem Galatasaray teknik direktörlüğü de yapan Cesare Prandelli yönetimindeki Fiorentina'yı konuk etti. Dacia Arena'da oynananmaçın normal süresi golsüz bitti. 112. dakikada Tofol Montiel ile 1-0 öne geçen Mor Menekşeler, kalan sürede üstünlüğünü korudu ve bir üst tura yükseldi.