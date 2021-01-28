İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, 35 yaşındaki İspanyol forvet Fernando Llorente ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Llorente, bu sezon Napoli'de şans bulmakta zorlanıyordu.

Kariyerinde Athletic Bilbao, Juventus, Sevilla, Swansea, Tottenham formaları da giyen Llorente 107'de 15.1 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. Llorente, bu sezon Serie A'da sadece 3 maçta forma giyerken toplam 48 dakika süre alabildi.

Sezonun ikinci yarısında Udinese kadrosunda yer alacak Fernando Llorente, yeni takımında 32 numaralı formayı giyecek.